La rehabilitació de l'edifici consistorial començarà a la tardor

L’ajuntament de Golmés ja té llest el projecte de rehabilitació del seu edifici consistorial, les obres del qual preveu iniciar entre els mesos d’octubre i novembre, segons va confirmar ahir l’alcalde, Jordi Calvís. Es tracta d’una reforma subvencionada amb fons europeus que es va adjudicar a l’UTE Voracys-Cozubic Golmés per 982.476,89 euros. D’aquests, el consistori n’aportarà 208.935,98 principalment per assumir l’IVA que no està subvencionat.

Amb aquesta actuació es rehabilitarà tot l’edifici per aconseguir un estalvi energètic del 30% amb la substitució de tancaments i el sistema de calefacció i climatització i la instal·lació de plaques solars. També s’eliminaran barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor que comuniqui les tres plantes de l’edifici. El projecte contempla ampliar les actuals oficines, que passaran a ocupar també la segona planta, habitatge que anteriorment havia estat ocupat per la secretària o el metge local. Concretament, al segon pis s’habilitaran despatxos per destinar els serveis tècnics, els serveis socials, el jutjat de pau i una sala de reunions. Al primer pis es milloraran les actuals dependències administratives i la sala de plens. També hi haurà una sala per a Correus.