L'entrenadora Anna Tarrés presentarà la Festa de l'Esport

El Teatre L’Amistat acollirà el 29 de setembre la Festa de l’Esport amb l’objectiu de fer un reconeixement als mèrits esportius aconseguits, tant a títol individual com col·lectiu o per clubs, pels esportistes de la ciutat durant la temporada 2023-2024. La festa estarà apadrinada per l’entrenadora de natació artística Anna Tarrés, que recentment ha aconseguit la medalla d’or amb la selecció xinesa als Jocs Olímpics de París.

L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que ja s’ha contactat amb tots els clubs amb seu a la capital del Pla d’Urgell perquè proposin candidatures, que s’uniran a les que ha proposat la regidoria d’Esports. En total, s’han previst uns trenta reconeixements en una quinzena de disciplines esportives diferents.

Aquesta festa, que tindrà com a presentadora la cap d’informatius de Lleida Televisió, Eva Cortijo, vol també donar visibilitat al teixit associatiu de la capital del Pla d’Urgell.