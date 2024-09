Ordeig es reuneix amb els regants del canal d’Urgell amb el focus posat en la modernització

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb els regants del canal d'Urgell.Cedida per Comunicant BP

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet aquest divendres la primera visita institucional a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU) per mantenir una reunió de treball amb els seus. A la visita, a la qual no s’ha convocat als mitjans i només s’ha informat a través d’un comunicat de premsa, s’ha abordat la modernització del canal amb l’objectiu de planificar-ne els propers passos. En aquest sentit, el president dels regants Amadeu Ros ha arrencat a Ordeig el compromís de tractar aquest assumpte en una reunió amb el Ministeri d’Agricultura prevista per a la setmana vinent.