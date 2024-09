L'Albada formarà futures empresàries

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació de dones Albada de Mollerussa acollirà un taller que donarà eines a les participants sobre com s’ha de crear una empresa. La iniciativa està oberta a tot el públic, encara que els seus organitzadors han decidit portar-la a terme pensant en especial en les dones per així promocionar la igualtat d’oportunitats, tal com va explicar la presidenta, Magda Ribes. “Volem dones creatives i emprenedores”, va remarcar.

D’aquesta manera, el taller tindrà lloc a partir del 28 de novembre al Centre Cultural, serà gratuït i les inscripcions es poden fer a través del web de l’Albada. Hi haurà dos sessions presencials i tres online. La formació també incidirà en altres aspectes empresarials com el tipus de negocis existents, el cooperativisme i les possibles col·laboracions que es poden realitzar entre aquestes associacions. També ensenyarà com promocionar un negoci, així com involucrar-se en iniciatives socials.L’Albada ha decidit incloure en la seua programació aquest taller amb l’objectiu d’ampliar el públic i arribar així també a veïnes de sectors més joves. En l’actualitat són unes 450 sòcies i entre les propostes previstes per a aquest curs hi ha cursos de ball rítmic i salsa o un taller intensiu de puntes de coixí per fer joies.Així mateix, s’han portat a terme reformes a la seu de l’entitat, a l’avinguda Generalitat, per fer l’espai més confortable i atractiu.