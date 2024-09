El canal d’Urgell tanca campanya amb un 32% menys aportacions del Segre però havent assegurat el reg

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El canal d’Urgell tancarà el proper diumenge la campanya de reg marcada per la recuperació després d’un 2023 que va ser catastròfic per la sequera. Tot i que s’ha aconseguit garantir el regadiu a tots els cultius, el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, ha destacat que “amb dades oficials” hi ha hagut un 32% menys d’aportacions del Segre que “un any normal”. La campanya ha estat marcada per la posada en funcionament d’un nou sistema per mesurar la distribució d’aigua entre els regants, l’hidro, que segons el president “es quedarà” tot i que es faran alguns “ajustos”. L’1 d’octubre hi haurà una reunió a tres bandes amb el Govern i l’Estat per definir el projecte de modernització de la infraestructura.

El canal d’Urgell finalitza aquest diumenge la campanya de reg que va iniciar al març. Ha estat una campanya que ha comptat amb un 32% menys d’aportacions del riu Segre que en un any normal però s’ha assegurat el regadiu a tots els cultius i per tant la valoració que en fan els regants és positiva, després d’un 2023 en què la sequera va obligar a tancar el canal només un mes després de la seva obertura.

La campanya d’enguany també ha estat marcada per l’establiment de l’hidro com a nova mesura per repartir els regs entre els regants. Amadeu Ros ha destacat que amb l’hidro tothom ha pogut regar el que ha necessitat i fer els cultius que han convingut. Això no obstant, a l’inici de la campanya la incertesa de no saber si l’aigua estaria garantida fins al final, va fer que no se sembrés tant blat de moro. Aquesta situació es va anar revertint a mesura que es va segar el cereal d’hivern i es veia que hi havia aigua assegurada, per la qual cosa, han augmentat molt les segones collites de panís. Segons Ros, a molts pagesos els ha sobrat hidros, i malgrat alguns regants exigien un sisè hidro – se n’han donat un total de cinc – aquest no ha fet falta perquè hi ha hagut pluges tota la temporada.

La voluntat de la comunitat de regants és seguir treballant amb hidros en el futur si bé “hi ha algunes coses a millorar”. La zona regable del canal d’Urgell es caracteritza perquè hi ha moltes terres arrendades i llavors els propietaris són uns però els qui treballen la terra uns altres. Això ha provocat alguns problemes a l’hora de gestionar la titularitat dels hidros i segons Ros s’haurà de facilitar l’autorització i també la cessió dels hidros sobrants. En les properes assemblees de regants a l’octubre i al febrer s’abordaran aquestes qüestions.

En qualsevol cas, tal com ha finalitzat la campanya enguany, amb aigua sobrant als embassaments de la conca del Segre, que en el cas del sistema Oliana-Rialb tenen 234 hectòmetres cúbics i al sistema Noguera-Pallaresa hi ha 250 hectòmetres cúbics, els regants confien que l’any que ve es podria tornar a la plena normalitat si l’hivern és normal en termes de pluviometria i nevades.

Pendents de cobrar ajudes

Representants de la plataforma Manifest del Gran Urgell van denunciar aquesta setmana que molts regants que no van poder accedir a l’aigua al 2023 perquè es va reservar per als arbres fruiters encara no han cobrat les ajudes compromeses pel Departament d’Agricultura. Amadeu Ros ha confirmat que és cert que “encara no s’ha acabat de cobrar” i que així li van transmetre al conseller Òscar Ordeig en una trobada recent. En aquest sentit, ha assegurat que des de la comunitat han “batallat” des del primer moment juntament amb els sindicats i aquesta setmana s’han aprovat ajudes a les comunitats i col·lectivitats. “Hi va haver un desgavell”, ha lamentat Ros, que també ha assegurat que tot s’està corregint i properament tothom hauria de rebre la seva part.

Conveni a tres bandes per la modernització

Ros ha anunciat que la setmana que ve, el dia 1 d’octubre hi ha prevista una reunió de tècnics a tres bandes entre la comunitat de regants, el Govern i el govern espanyol. L’objectiu és definir com ha de ser el conveni per al finançament i impuls de la modernització del canal d’Urgell. A partir d’aquí, amb la línia de pressupostos que es puguin aprovar, es posaran en marxa els projectes que ja tenen per modernitzar el reg a principis d’any.