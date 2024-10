La Colla del 74 escalfa motors per a la 50's Fest

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La festa a la capital del Pla d’Urgell torna el dissabte 19 d’octubre de la mà de la Colla dels 50. Els nascuts el 1974 ja tenen llesta la seua 50’s Fest, que en aquesta ocasió no només tindrà com a protagonista la música dels 80 i dels 90 sinó que també inclourà nous èxits del panorama musical actual amb l’objectiu d’atreure tota mena de públic, tal com va explicar un dels representants de la Colla, Enric Subirós.

La festa tindrà com a escenari el pavelló Pla d’Urgell i obrirà portes a les 11 de la nit. Una hora abans es vendran entrades a les taquilles. La música anirà a càrrec del grup de versions Los 80 Principales, que tocaran a partir de mitjanit. A les dos de la matinada serà el torn de la DJ de Mollerussa Neus González. Acabarà la sessió el DJ Maadrassoo, que es prolongarà fins a la matinada. Ara per ara, ja s’han venut un miler d’entrades i la previsió és que se’n venguin més d’un miler més. El límit és les 3.000 persones que permet l’aforament. Les entrades es poden adquirir anticipadament per 10 euros en més d’una quinzena de punts diferents a Mollerussa i en altres localitats de la demarcació, per internet a través d’un codi QR o també es poden comprar a la taquilla el mateix dia a 12 euros. Al seu torn, Sònia Montero, també de la Colla del 74, va remarcar l’èxit que han tingut les activitats que ja s’han portat a terme com l’EstiuFest. La pròxima iniciativa serà ja per la festivitat de Reis.