L'ajuntament de Castellnou de Seana millora la variant i el camí del Palau d'Anglesola

L’ajuntament de Castellnou de Seana ha iniciat un nou projecte per optimitzar la xarxa viària local amb la finalitat de facilitar la mobilitat i garantir una millor qualitat a les infraestructures. Entre les actuacions més rellevants es troben els treballs de pavimentació i senyalització de la variant, així com la millora i asfaltatge del camí del Palau d’Anglesola, una via important per a la circulació de vehicles agrícoles, tal com van apuntar ahir fonts del consistori.

Aquestes obres, que compten amb el suport del departament d’Agricultura de la Generalitat, s’han portat a terme amb l’objectiu d’aconseguir un avenç significatiu per a la localitat, proporcionant vies més segures i accessibles per als ciutadans. A més, milloren la connexió entre les zones urbanes i rurals del municipi, beneficiant tant el trànsit local com les activitats econòmiques relacionades amb l’agricultura i la ramaderia.Per la seua banda, l’ajuntament d’aquest municipi del Pla d’Urgell, que té com a alcalde Andreu Balagué, planeja continuar treballant en la millora de les infraestructures del poble, prioritzant les necessitats de la comunitat a la seua agenda municipal, entre altres accions que millorin la qualitat dels serveis.