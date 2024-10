El conseller Duch presidirà la Vetllada Solidària dels Ànima

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, presidirà aquest divendres l’entrega dels Reconeixements Ànima Ciutat de Mollerussa, impulsats per l’ajuntament de Mollerussa i el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran.

En la novena edició, atorguen el Reconeixement Abba Melaku a l’Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) per la seua tasca de protecció de les persones refugiades palestines i per la seua capacitat d’operar en un context altament complex com el de Gaza, responent a les contínues situacions d’emergència que s’hi produeixen. El representant a Catalunya de l’Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient, Arnau Selga, recollirà el guardó en la quinzena Vetllada Solidària Ángel Olaran, que se celebrarà al Restaurant Resquitx de Golmés.Així mateix, s’ha decidit atorgar un segon reconeixement a Josep Maria Pujol.A més, es premiarà també Dolors Bell-lloch, Tere Grañó, els Amics de la Banqueta al Salt del Duran, l’Associació Senegalesa de Mollerussa i la Residència Llar Terres de Ponent.