La Mostra de Formatges Artesans del Palau d’Anglesola arriba a la desena edició amb 14 formatgeries

La desena edició de la Mostra de Formatges Artesans de Ponent comptarà amb la participació de 14 formatgeries artesanes. Així s’ha donat a conèixer aquest dimarts en la presentació del certamen que tindrà lloc diumenge a El Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) on s’hi podran fer degustacions de formatges artesans, maridatges, escoltar música en directe, veure espectacles i participar de sortejos. El promotor de l’esdeveniment, Robert Camps, de Formatges Camps, ha destacat el creixement que ha viscut la mostra des dels seus inicis amb només 6 productors. Ara hi ha participació d’arreu de Catalunya i segons Camps això demostra que el país s’està “creixent” internacionalment com a productor a l’alçada de França, Itàlia o Suïssa.

Durant la mostra es farà l’atorgament de Formatger d’Honor al Mag Lari. També hi haurà sessions de cuina en directe a càrrec de Víctor Nicolau, de PlusFresc, o Ivan de la Mata, d’On Egin. Es faran tastos a cegues de formatges i maridatges, tallers de cuina infantils, un concurs popular de pastissos de formatge i hi haurà música en directe a càrrec del grup Inuits, així com una trobada de vehicles clàssics.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha participat a la presentació de la mostra i ha destacat la importància que els més petits es familiaritzin de “forma lúdica” amb els productes artesans. Per això, ha considerat que mostres com la del Palau d’Anglesola fomenten no només futurs consumidors “responsables de productes locals”, sinó també “noves generacions orgulloses de la seva terra”.

De les 14 formatgeries catalanes participants, quatre són de la demarcació de Lleida: Formatges Monber (Agramunt), Formatges de Ponent – Cal Quitèria (Almacelles); Formatges Camps (el Palau d’Anglesola) i Formatges Pallars (Talarn). Aquestes es complementen amb la presència de Làctics Ubach (Vic), La Petita Ànima (Vacarisses), Formatges Veciana (Segur de Veciana), Formatges Sant Gil d’Albió (Albió), Formatges Gavarresa (Artés), Formatgeria Roura Soler (Sant Pau de Segúries), Caterí Cuinant Formatges (Calders), Formatge Bauma (Borredà), Camins del Nord (Sant Sadurní d’Anoia), i Cal Cantaré Formatgeria (Santpedor).

L’alcalde del Palau d’Anglesola, Francesc Balcells ha explicat que s’ha preparat un programa de celebració pels deu anys de mostra amb més parades que mai i tot d’activitats al voltant del món del formatge. La mostra compta amb el suport de PlusFresc i el seu director de comunicació, Joan David Porté, ha destacat l’aposta d’aquesta firma de supermercats per promocionar els productors locals.