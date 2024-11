La qualitat de vida del pacient oncològic, a debat a la Casa Canal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa acull aquest divendres la jornada Millorant la qualitat de vida del pacient oncològic: un espai per compartir, l’objectiu de la qual és oferir als malalts de càncer i al seu entorn més proper eines per viure la malaltia d’una manera més saludable.

La necessitat de fomentar l’exercici físic i seguir una alimentació adequada com a base del benestar seran dos dels eixos principals de la jornada, que tindrà lloc a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell durant tot el matí. La gerent de l’Associació Contra el Càncer de Lleida, Eva Figuera, va explicar a la comarca s’ofereixen serveis gratuïts com fisioteràpia individual o aquàtica així com atenció social i psicològica. Per la seua part, la presidenta de la junta local, Sofia Revuelta, va remarcar que també porten a terme tallers informals que permeten que pacients i familiars comparteixin les seues experiències i també aficions.

Una xarrada sobre l’alimentació durant el procés oncològic o musicoteràpia, activitats

La importància de l’exercici físic durant el tractament oncològic, a càrrec d’Elisabeth Saiz, fisioterapeuta de l’entitat, obrirà la jornada a partir de les deu del matí. L’alimentació durant el procés oncològic i una sessió experimental de musicoteràpia també formen part del programa.