L'ajuntament de Mollerussa demana obrir ja les noves urgències

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha sol·licitat celeritat al Govern de la Generalitat per posar en marxa el nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), l’obra del qual ja està enllestida i que, segons les previsions inicials, s’havia d’inaugurar abans de l’estiu. Posteriorment, el departament de Salut va anunciar que l’obertura s’ajornava a l’últim trimestre de l’any. Solsona es va reunir ahir amb la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, en un acte que va tenir lloc al consistori i que va comptar amb la participació dels portaveus dels sis grups municipals.A la reunió, l’alcalde va subratllar la necessitat de comptar amb un calendari clar per part del departament de Salut per activar aquest equipament, que millorarà l’atenció sanitària de proximitat a Mollerussa. El CUAP atendrà urgències de mitjana i baixa complexitat, evitant desplaçaments a Lleida per a la ciutadania.

Solsona també va destacar la urgència de disposar de terminis per facilitar l’ordenació de la mobilitat en aquesta zona i va recordar que el nou CUAP serà el segon de la Regió Sanitària de Lleida i estarà annex al CAP de Mollerussa, en un espai cedit per l’ajuntament. El CUAP compta amb una superfície d’uns 1.150 metres quadrats i inclourà una base del SEM. Amb una inversió de 3,7 milions d’euros, finançats amb fons europeus React, el centre oferirà servei d’atenció continuada i urgent a unes 65.000 persones de les comarques del Pla, les Garrigues i l’Urgell.

Durant la reunió, l’alcalde va aprofitar per plantejar altres projectes rellevants que estan pendents a la ciutat com la nova ABP Mollerussa-les Borges, de competència autonòmica, i la construcció d’una passarel·la sobre l’autovia A-2, necessària per millorar la connexió amb el Palau, un compromís pendent del Govern espanyol.

Finalment, el primer edil va expressar a la delegada la preocupació del món local per la creixent càrrega burocràtica i l’excés de control fiscal, factors que, segons ell, obstaculitzen l’agilitat administrativa i distancien les administracions locals de la ciutadania.