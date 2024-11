Fins a 400 cotxes venuts a les fires de la capital aquest any

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector automobilístic de les fires de Mollerussa tanca l’any amb 400 vehicles venuts per un import global de 10,5 milions d’euros. Aquesta xifra no s’assolia des de l’any 2019 i s’aconsegueix després que la fira Autotardor, celebrada a l’octubre, registrés un total de 121 cotxes venuts, la tercera millor marca de la seua història. El volum de negoci generat va arribar als 2.527.590 euros, establint un nou rècord i superant els 2,1 milions d’euros de l’any anterior, tal com van explicar ahir el president i el vicepresident de Fira de Mollerussa, Marc Solsona i Joel Bastons. A Sant Josep es van vendre 176 cotxes (6 milions de volum de negoci) i a Autotrac, 103 (2 milions en vendes). L’entitat firal va fer ahir el sorteig davant de notari de 3.000 euros entre els compradors de vehicles. L’afortunat d’aquest any ha estat Josep Maria Guàrdia, d’Àger, després de la compra d’un Toyota C-HR a l’expositor Multiauto Balaguer. Solsona va informar que el preu mitjà dels vehicles venuts va ser de 20.889 euros, una xifra inferior als 22.042 euros de l’any anterior. L’automòbil més car va ser un Volkswagen Multivan, per 56.000 euros, i el més econòmic, un Volkswagen LT per 4.500 euros.