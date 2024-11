L'ajuntament de Torregrossa, desallotjat d'urgència per esquerdes

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Torregrossa s’ha vist obligat a resituar de manera urgent la seua seu després de detectar esquerdes en l’estructura que podrien representar un risc per a la seguretat. Segons va explicar ahir l’alcaldessa, Maribel Zamora, les pluges dels últims dies haurien afectat les bigues i canalitzacions de la part superior de l’edifici. Davant de l’aparició de noves fissures, el consistori va sol·licitar els serveis tècnics del consell comarcal del Pla d’Urgell, que analitzaran la situació.

La inspecció es va portar a terme divendres passat, i es va concloure que, per garantir la seguretat, era necessari tancar l’immoble. Per aquesta raó, des d’ahir s’ha habilitat la sala del Centre Cívic com a seu provisional de l’ajuntament, situada a pocs metres de l’edifici municipal. L’alcaldessa de Torregrossa va subratllar que, de moment, no ha estat necessari tancar la zona afectada, ja que no existeix una amenaça imminent sobre la seua estructura, malgrat que s’ha considerat necessari restringir l’accés de persones per prevenir qualsevol eventualitat.

Actualment, s’espera un informe per part de l’arquitecte i els serveis tècnics del consell comarcal, que determinarà el futur de l’edifici, que també allotjava espais destinats a diverses entitats. Aquests serveis ja han estat resituats, com és el cas del Local Jove, que ha estat traslladat a una sala de la biblioteca municipal.

La reforma de l’ajuntament de Golmés compta amb una subvenció de fons europeus i va ser adjudicada a l’UTE Voracys-Cozubic Golmés per 982.476,89 euros. D’aquests, el consistori de la localitat n’aportarà 208.935,98 principalment, per assumir l’IVA no subvencionat.

Golmés trasllada la seu municipal a l’espera de les obres de reforma

Golmés també ha traslladat de forma provisional les dependències municipals a un equipament ubicat al carrer Excases, en aquest cas, a l’espera de l’inici de les obres de reforma del seu consistori, que començaran al desembre. La nova seu està a l’edifici que es va construir com a centre de dia, encara que estava actualment en desús.

Amb aquesta actuació es rehabilitarà tot l’edifici per aconseguir un estalvi energètic del 30 per cent mitjançant la substitució de tancaments i el sistema de calefacció i climatització, així com la instal·lació de panells solars. També s’eliminaran barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor que connecti les tres plantes de l’edifici. El projecte contempla ampliar les actuals oficines, que també ocuparan la segona planta. Concretament, al segon pis s’habilitaran despatxos per destinar els serveis tècnics, els serveis socials, el jutjat de pau i una sala de reunions.