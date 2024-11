Pobles units per la solidaritat

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pla no ha dubtat ni un moment a l’hora de col·laborar amb els afectats de la dana de València i les recollides de material s’han portat a terme pràcticament en tots els municipis. Linyola va fer durant tota la setmana passada una campanya de recollida d’aliments, productes infantils, d’higiene o medicaments que va ser tot un èxit de convocatòria: en total es van omplir 4 furgonetes (tres les va proporcionar l’empresa Alpha Express i una altra, la Cooperativa de Linyola) que el municipi no va dubtar a fer arribar a Algemesí.

Va ser una comitiva de vuit persones, entre les quals l’alcalde, Xavi Alís, les que van partir cap a València dijous a la matinada. Van evitar anar-hi el cap de setmana per no trobar-se les aglomeracions. Gràcies a un contacte a Algemesí van poder conèixer les seues necessitats reals i van aconseguir arribar fins la mateixa zona zero de la gota freda. Van dipositar tot el material en un magatzem i una perruqueria per posteriorment procedir al repartiment. “Quan ets allà, les coses es veuen molt diferents. Realment ho necessiten tot”, va dir l’alcalde. Una vegada distribuït el material, van tornar a Linyola, havent viscut una experiència “de vida i per tota la vida” va afirmar Alís. “Però no pararem. Estarem en contacte directe amb el poble, preguntarem setmanalment i qualsevol cosa que necessitin, tornarem” va apuntar l’alcalde, que va voler agrair als veïns de Linyola la seua solidaritat.