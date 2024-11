Nadal amb pista de gel

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Mollerussa tindrà per primera vegada una pista de gel durant les festes de Nadal. Aquesta instal·lació s’ubicarà a l’aparcament de zona blava ubicat entre els carrers Ferrer i Busquets i President Macià, a escassos minuts del centre, i arribarà de la mà de l’associació Mollerussa Comercial. Aquesta iniciativa serà el principal atractiu de la campanya per a aquestes festes, que es donarà per iniciada dijous dia 5 amb la tradicional encesa de l’enllumenat nadalenc. Un dia després, ja estarà oberta la pista de gel. El preu d’accés serà de 7 euros per mitja hora d’ús, tal com va explicar ahir la presidenta de Mollerussa Comercial, Lídia Vilaltella. Els comerços adherits a l’associació distribuiran entre els seus clients vals de dos euros de descompte que es podran utilitzar de dilluns a dijous del 9 al 19 de desembre. Així mateix, durant aquestes dos setmanes també s’ha contactat amb les escoles de Mollerussa i centres educatius de diferents municipis de la comarca perquè puguin fer ús de forma gratuïta de la instal·lació en horari escolar.

La presidenta de Mollerussa Comercial va remarcar que aquesta iniciativa ha suposat “un gran esforç” per a l’entitat amb el principal objectiu de dinamitzar el comerç durant aquestes festes. Acompanyada pels membres de la junta de l’entitat, també va agrair als trenta-sis patrocinadors que han fet possible el projecte de la pista de gel, que té un cost de més de 70.000 euros i que naix amb voluntat de continuïtat. La pista de gel, que tindrà unes dimensions de 27 per 10 metres, estarà oberta en horari comercial i comptarà amb servei d’educadors, en especial, per als més petits.

L’acte de presentació d’aquesta nova campanya es va portar a terme a l’edifici consistorial i va comptar amb la participació de l’alcalde la ciutat, Marc Solsona, i el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Joel Bastons, que van coincidir a destacar que aquesta nova pista de gel suposarà un nou atractiu per incentivar el comerç de la ciutat i atreure públic de la comarca i de municipis veïns. L’alcalde de Mollerussa també va donar detalls sobre l’enllumenat nadalenc: l’acte inaugural es portarà a terme a la plaça de l’Ajuntament a les 6 de la tarda. Aquest any comptarà amb un total de set elements gegants distribuïts per diferents punts de la capital del Pla d’Urgell, que completaran la instal·lació de gairebé un centenar d’elements lluminosos que funcionen amb baix consum ubicats en diferents carrers i places.