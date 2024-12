Dibuixos de Dalí en un facsímil del 'Quixot': el tresor d'un arxiu comarcal de Lleida

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pla d’Urgell compta amb una obra de Dalí. Es tracta d’un facsímil de la primera edició de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes que pertanyia al Patronat del Casal del Torral de la Mare de Déu de les Sogues i que compta entre les seues pàgines amb uns dibuixos del pintor de Figueres. Aquesta és una de les peces que estan custodiades a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell, un equipament que ja compta amb 15 anys de vida i ja emmagatzema uns 150.000 documents d’aquesta comarca, entre aquests fotografies, mapes i llibres d’actes de plens, entre d’altres. La majoria de consistoris de la comarca ja han cedit la seua documentació històrica; Bell-lloc ho està a punt de firmar perquè pugui entrar a finals d’any o principis del vinent i queden pendents Barbens i Torregrossa, tal com explica el director de l’Arxiu, Josep Jordana.

Entre els seus objectes més preuats hi ha la documentació sobre el Canal d’Urgell que es trobava a l’edifici de la Casa Canal i Cal Vilaró (actual seu d’Acudam): fotografies de la construcció del canal auxiliar, els llibres d’expropiacions així com llibres del personal. També estan disponibles uns 4.000 mapes sobre aquest canal.

La comarca no pot presumir de ser una font de documents molt antics, que daten bàsicament del segle XVIII. Malgrat tot, aquest equipament compta amb pergamins del segle XVI procedents de Miralcamp: la seua universitat (terme que no s’utilitzava per definir una institució educativa sinó per descriure una comunitat organitzada) demana diners per poder comprar llavors per sembrar, després d’un període desastrós de sequera.

L’espai, ubicat a la urbanització Torre Pintó, acull també documents de l’ajuntament i fons privats de veïns de Mollerussa. Destaca el de Cal Berengué, que permet descobrir una part de la història que no queda reflectida en la documentació pública: capítols matrimonials de finals del segle XVIII, vendes o cartes personals. També es guarda en aquest espai documents que expliquen la història de l’Associació de la Música, l’Associació Sardanista o de la Llibreria Dalmases tal com va exposar l’arxiver municipal, Josep Maria Cabau, que va animar els veïns a cedir documents o fotos que posseeixin per així poder completar el relat històric de la comarca.

Entre la documentació consistorial, hi ha llibres de comptes que daten de mitjans del segle XVII i que donen detalls sobre propietats dels seus veïns d’aleshores, entre els quals es trobaven Francesc Solsona, Joseph Torres, Joseph Bosch, Joseph Tarrós o Jaume Culleré.

Així, per celebrar els 15 anys, l’Arxiu acollirà l’any que ve diverses activitats relacionades amb el Congrés Internacional d’Arxius de Barcelona que serviran per promocionar l’equipament.