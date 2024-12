'Els Pastorets' tornen a Mollerussa aquest Nadal

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa tornarà a tenir una representació teatral d’Els Pastorets aquestes festes. Ve de la mà del nou grup teatral Som Faràndula, que farà pujar sobre l’escenari prop d’una seixantena de persones amb edats que van des dels 18 anys fins als 73. No hi faltaran els pastorets més petits, interpretats per nens i nenes de 6 a 10 anys. El text serà el de Josep Maria Folch i Torres, encara que s’adaptarà als temps actuals, tal com va explicar el director de l’obra, Joaquim Fabrés. “Recuperem una obra que fa molts anys que no s’interpreta a la ciutat. Són poques les ciutats que no tenen els seus propis Pastorets. És una gran il·lusió i un repte”, va remarcar.

Estan previstes dos representacions: els dies 21 i 22 de desembre, a les 6 de la tarda, i les entrades ja es poden reservar al web del teatre L’Amistat.

En funció de les vendes, podria agregar-s’hi una sessió matinal. Això, però, serà només el principi.Els Pastorets han de ser “la llavor d’una programació que recuperi l’activitat que havien portat a terme companyies desaparegudes”, va remarcar en aquest sentit Fabrés. No faltaran a la tradicional obra ni àngels ni dimonis.