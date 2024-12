Una plataforma digital per facilitar les cures

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La cooperativa de treball El Palau Bresca Digital ha dissenyat una plataforma per facilitar la digitalització d’una firma dedicada a les cures. Es tracta de la La SempreViva, ubicada a Bellpuig, que des del 2022 es dedica a l’atenció de persones de totes les edats que requereixen cures en els àmbits físic, psicològic i social. La nova aplicació, anomenada AuraVitalis, agilitza la planificació interna i facilita la comunicació entre la cooperativa i els seus treballadors, permetent el registre de cada jornada i la gestió d’incidències, entre altres funcions, com va explicar Eduard Lleset, soci i treballador de Bresca Digital. Anteriorment, La SempreViva realitzava aquestes tasques de forma manual. “Necessitàvem digitalitzar-nos per poder créixer”, va destacar la seua presidenta, Maria Lluïsa Puig. Aquesta cooperativa, composta per nou treballadors i quatre socis, atén uns 35 usuaris de serveis sociosanitaris i al voltant de vint persones als tallers d’envelliment actiu. El seu àmbit d’actuació inclou diverses comarques més enllà de l’Urgell, com el Segrià, la Segarra i el Pla d’Urgell. Entre els seus serveis s’inclouen reforç acadèmic a domicili, atenció psicològica i la cura de persones grans. Bresca Digital, amb un any en funcionament, té com a missió facilitar la digitalització de processos en empreses i entitats. El projecte és fruit d’una subvenció del programa BruixIT, del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.