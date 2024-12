De les falles als vestits de paper

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vestit de fallera, un altre de ballarina d’El Llac dels Cignes o un disseny presentat en la reconeguda festa de la moda Met Gala de Nova York desfilaran dissabte vinent en la 60 edició del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa. També tindrà el seu protagonisme a la passarel·la el canvi climàtic i la naturalesa. El certamen, que tindrà com a escenari el teatre L’Amistat, comptarà amb un total de cintuanta-un participants provinents de diferents punts de la geografia espanyola com Galícia o el País Basc, així com zones de Catalunya com el Baix Ebre, el Montsià, el Penedès i el Vallès Occidental, entre altres, tal com van explicar ahir l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat de la responsable del Museu de Vestits de Paper, Mireia Caba.

Per categories, vint-i-cinc ho faran en Moda Actual, setze en Fantasia i deu en Època. Destaca també el premi Emergent’s, que impulsa des de fa cinc anys el talent jove, que compta amb vuit vestits confeccionats per divuit creadors menors de 30 anys, reafirmant l’aposta del certamen per incentivar les noves generacions en el món del disseny, tal com va apuntar el primer edil. En aquest sentit, Solsona va remarcar que aquest fet ajuda a garantir la seua continuïtat i va recordar que l’últim ple de l’ajuntament va declarar els vestits de paper com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), reafirmant així la candidatura com a patrimoni immaterial de la UNESCO.

La modista d’Alguaire Carme Solà ha replicat per a la gala un vestit de la igualadina Sita Murt

La periodista i presentadora de televisió Ariadna Oltra serà l’encarregada de conduir una gala que repassarà els 60 anys d’història del concurs.

La vetllada també oferirà l’actuació de la cantant Raquel Parrondo.

Un dels moments destacats serà la desfilada d’un disseny de la firma convidada d’aquest any, la igualadina Sita Murt, reproduït en paper per a l’ocasió per la modista d’Alguaire Carme Solà.

El vestíbul del teatre, decorat per commemorar l’aniversari, inclourà una exposició de l’artista Fèlix Lozal, membre del jurat, que explora la sostenibilitat a través del cartró. Fa dies que les entrades a la festa del paper, que començarà a les deu de la nit, estan esgotades. Així, s’espera la participació de 550 persones.

Paral·lelament, el Castell del Remei acull fins al 31 de gener una exposició especial de 35 vestits premiats, amb peces inèdites del 1964 i 1969 que surten per primera vegada del Museu per contribuir a la retrospectiva dels seixanta anys de trajectòria del concurs de la capital del Pla d’Urgell.

Exposició urbana de vestits de paper

El centre de Mollerussa acull des d’avui dimecres, a les sis de la tarda, l’exposició urbana de vestits de paper amb una dotzena de vestits il·luminats en vitrines. La mostra, que estarà activa fins al 7 de gener, ofereix una visió representativa dels dissenys premiats al llarg dels anys.

Un total de 13.000 € en premis

El concurs repartirà un total de 13.000 euros en premis. A més dels reconeixements de cada categoria, destaquen el Didal d’Or i l’Agulla d’Or, patrocinat aquest últim per la botiga La Lluna de Drap. Altres reconeixements són el premi EMOZ, que distingeix el millor aprofitament de les qualitats del paper i està dotat amb mil euros que entrega l’Escola-Museu Emoz de Saragossa, i el premi Emergent’s, que premia amb 600 euros el disseny innovador fet per creadors de menys de trenta anys, i que es complementa amb un cosidor ofert per l’empresa Folch La Fàbrica d’Agulles, que precisament aquest any celebra el seu centenari, i un obsequi de l’empresa Silonpins. També s’entregarà el premi al millor model masculí o femení de la mà de la revista Pasarela de Asfalto.