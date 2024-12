Metal i reggaeton units per 'La Causa' solidària

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 43 músics de diferents estils participaran el pròxim 28 de desembre en el tercer concert solidari La Causa, que organitza aquesta vegada l’associació El Rovell en col·laboració amb la regidoria de Joventut de Mollerussa. Són una desena més que en la passada edició, celebrada el 2022. Cada un d’ells forma part d’un dels sis grups que protagonitzaran el concert, que tenen com a mínim set integrants, tal com van explicar ahir Albert Gilabert i Oriol Bosch, de La Causa. “És una gran oportunitat que permet als participants canviar de registre: músics de metal aquell dia interpreten reggaeton. L’objectiu és fer comunitat”, va remarcar Gilabert.

Les 600 entrades posades a la venda ja s’han esgotat. Aquesta vegada, la música començarà a sonar a partir de les 7 del vespre i fins a la mitjanit, aproximadament. Les bandes, organitzades per colors per facilitar la votació, portaran a terme actuacions de vint minuts cada una amb versions de diferents estils musicals. Cada beguda consumida a la gala permet realitzar un vot per al grup preferit.

La Causa té un component benèfic i part dels diners recaptats es destinaran a una entitat sense ànim de lucre que decidirà el grup guanyador. Al seu torn, Oriol Bosch va destacar la importància de la implicació del Rovell perquè “dona capital humà per a l’organització de l’esdeveniment”. Nascuda fa menys d’un any, l’entitat ja compta amb cent associats.