Busquen fórmules per treure al mercat 860 pisos buits

L’ajuntament de Mollerussa busca noves fórmules per donar sortida als 860 pisos buits que hi ha a la ciutat, la qual cosa representa un 15% dels gairebé 5.500 construïts, i així incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer. Per això, s’ha encarregat un estudi a l’entitat sense ànim de lucre Social House per identificar aquests immobles amb l’objectiu de contactar directament amb els propietaris i explicar-los els avantatges que els pot suposar cedir el seu habitatge a la borsa d’habitatge municipal. En una primera fase, l’estudi s’ha centrat en la zona del centre, on s’han detectat 174 pisos buits: 79 situats en edificis complets i 95 dispersos. Els propietaris ja han començat a rebre trucades per conèixer les seues circumstàncies i valorar possibles solucions.L’alcalde, Marc Solsona, i la regidora d’Acció Social i Habitatge, Anna Carné, van presentar ahir els primers resultats de l’estudi. Ambdós van destacar que el repte de l’habitatge és “prioritari” i que l’estratègia municipal no contempla la construcció de nous immobles, sinó que aposta per donar ús als pisos buits i actuar sobre les estructures inacabades.Segons Anna Carné, a Mollerussa hi ha 147 estructures inacabades, la majoria paralitzades arran de la crisi del sector de la construcció. Actualment, 40 d’aquestes ja s’han reincorporat al mercat després de regularitzar-ne la situació legal, i 40 més ho faran aviat, amb els tràmits administratius avançats.El encàrrec d’aquest estudi és fruit de la necessitat detectada a través de la Taula d’Habitatge Municipal, un òrgan de participació impulsat pel consistori l’abril del 2022 i format per representants municipals, d’entitats socials i del sector immobiliari de la ciutat per tenir un diagnòstic real en matèria d’habitatge i definir estratègies que en facilitin l’accés. És per això que, una vegada fet aquest diagnòstic, el següent pas serà proposar actuacions que donin resposta a les necessitats detectades.

El consell comarcal del Pla d’Urgell també porta a terme la seua campanya per mobilitzar l’habitatge buit, que porta per nom Les cases són per viure-hi. Un estudi fet per l’entitat revela que a la comarca hi ha més de 1.500 habitatges que no tenen inquilins.