Els Tres Tombs acolliran un taller de capgrossos

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un concurs de bellesa canina o un taller d’elaboració de capgrossos seran activitats incloses a la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni de Linyola, que se celebrarà diumenge vinent. Les activitats començaran amb el tradicional esmorzar popular a base de xulles de porc al pavelló poliesportiu, iniciativa que anirà a càrrec del CF Linyola. L’esmentada entitat també portarà a terme el sorteig del carro de fato amb la venda de bitllets durant tot el matí. El sorteig es farà a la tarda, a la mitja part del bingo, tal com va remarcar l’alcalde, Xavier Alís.

Els visitants també podran descobrir el paisatge del pla de la comarca des de dalt del campanar, iniciativa que es portarà a terme a tres quarts de deu del matí dins del projecte Fars de Ponent.

La jornada també permetrà pujar al campanar per descobrir el paisatge del Pla d’Urgell

A les deu del matí s’inaugurarà el mercat de productes artesans i de proximitat, que comptarà amb la participació d’una trentena de parades que ompliran la plaça Planell. Com a principal novetat d’aquest any, l’entitat grallera i gegantera Gratali de Linyola farà un taller de capgrossos a la mateixa plaça. Les inscripcions poden fer-se a les oficines de l’ajuntament i la Llar de Jubilats fins demà dijous.

A dos quarts de dotze del matí s’iniciarà el concurs de bellesa canina, on es premiarà les mascotes que siguin més elegants i també les més obedients, una iniciativa que organitza l’entitat animalista Vadal de Linyola. Les inscripcions, al consistori, es podran portar a terme fins divendres.

Per completar la jornada, s’organitzen els Tres Tombs que passaran per diferents punts del municipi i la benedicció dels animals, a la mateixa plaça Planell. Posteriorment, també hi haurà un bingo i festa al pavelló poliesportiu.

A Castellnou de Seana, la parròquia ha organitzat per dissabte una missa i el posterior repartiment de pans beneïts. A continuació, es faran els Tres Tombs a la plaça de l’Església, seguit de la benedicció d’animals.