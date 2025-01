Un detingut per una baralla tumultuària a Mollerussa la matinada de diumenge

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un home de 36 anys acusat de participar en una baralla tumultuària que va tenir lloc a Mollerussa la matinada de diumenge. Els fets, tal i com va avançar Segre, van passar després de les tres de la matinada al carrer Ferrer i Busquets.

Els Mossos van ser alertats per diverses trucades i quan van arribar al lloc els dos grups que s’estaven barallant ja s’havien dispersat per la zona. Els agents van poder identificar les persones que hi quedaven, amb actitud hostil i poc col·laboradora. Hi havia un ferit amb un tall al tòrax que inicialment no va voler ser atès però al final va ser traslladat a l’Arnau de Vilanova. El detingut és un dels que es van identificar la nit dels fets.