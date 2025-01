Ferit per arma blanca en una baralla tumultuària a Mollerussa

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove va resultar ferit per arma blanca durant una baralla tumultuària entre dos grups que es va registrar ahir a la matinada a Mollerussa. El ferit va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i el seu estat no era greu. Al tancament d’aquesta edició no constaven detinguts.

Els fets van passar cap a les 3.30 hores al carrer Ferrer Busquets quan es va produir un aldarull. Al lloc van acudir diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i fins i tot es van desplegar els ARRO, especialistes en ordre públic, amb quatre unitats, per controlar la situació. Un dels implicats presentava una ferida per arma blanca de tres centímetres a la part baixa del pit. Inicialment va declinar rebre assistència mèdica.

Posteriorment, al voltant de les 5.00 hores, hi va haver una segona baralla entre els dos grups al grup Jaume d’Urgell, on també hi havia el ferit, que va ser atès pel SEM. Els policies van identificar diverses persones encara que no hi va haver detencions. La investigació continua oberta.

No és la primera vegada que hi ha incidents en aquesta zona. L’octubre del 2023, els Mossos d’Esquadra van detenir quatre persones implicades en una baralla. Algunes veïns es van enfrontar als agents. Sis policies van resultar ferits.

D’altra banda, val a recordar que l’any passat hi va haver un augment d’incidents amb armes blanques, ja siguin baralles amb apunyalaments o assalts violents. Per això, des de finals de setembre es va ampliar el conegut com a Pla Daga per al control de tinença i ús d’armes blanques amb l’objectiu de prevenir fets delictius en aquest àmbit. S’ha traduït en més controls en zones de lleure i transport públic amb identificació i escorcolls a ciutadans.