Música per visibilitzar la lluita contra el càncer

El teatre L’Amistat de Mollerussa serà l’escenari l’1 de febrer vinent a les 6 de la tarda de la tercera edició del concert solidari Corals contra el càncer, organitzat per l’Associació Catalana contra el Càncer en col·laboració amb l’ajuntament de Mollerussa, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Un total de 400 cantants que formen part de disset cors de la província de Lleida cantaran per donar visibilitat al treball de suport que fa l’entitat en favor de les famílies que travessen processos oncològics i també per aconseguir fons que es puguin destinar a la investigació de nous tractaments per combatre’ls.

La presentació va comptar amb la presència del director del cor de l’entitat, Víctor Roman, que va explicar que el concert es dividirà en dos parts per donar cabuda a tots els participants. Així, la primera part anirà a càrrec dels cors procedents del Segrià, i la segona, els del Pla d’Urgell i d’altres. La sessió també inclourà l’acompanyament musical de diferents instruments com el piano, la bateria i el violí. Ahir va assistir a l’acte la investigadora de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB) Anna Visa, que va destacar la importància de recaptar fons per avançar en la investigació i aconseguir nous tractaments. Per la seua part, l’alcalde, Marc Solsona, va subratllar el treball de l’associació, que dona visibilitat a la malaltia i acompanya els qui la pateixen i el seu entorn.