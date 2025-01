Un carril bici unirà sis municipis del Pla d'Urgell

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell comarcal del Pla d’Urgell vol que un carril bici uneixi els municipis de Bell-lloc d’Urgell, Golmés, Linyola, Miralcamp i Sidamon amb la capital, Mollerussa. És una actuació valorada en 14,3 milions d’euros que busca habilitar rutes de mobilitat activa segures a la comarca. La ruta pedalable al Pla d’Urgell preveu passar segregada de les vies principals de l’N-II, entre Bell-lloc fins a Castellnou (passant per Sidamon i Mollerussa).

A la capital es desplaça cap a Miralcamp per la carretera L-200 i cap a Linyola per l’LV-3322. Segons el projecte, la longitud aproximada serà de 23,98 quilòmetres.

Per portar-lo a terme, Infraestructures de la Generalitat ha iniciat la licitació de l’assistència tècnica per a la redacció del projecte, que ascendeix en el pressupost base a 575.022 euros i al qual s’han presentat un total de 7 empreses.

Els treballs inclouen la redacció de set projectes constructius diferents que defineixin el conjunt d’actuacions necessàries per construir aquest carril bici que es planteja que tingui un ample de 3 metres.

El projecte contempla aprofitar la plataforma de la carretera actual on sigui possible, i en cas contrari, portar a terme les obres que corresponguin. El termini per realitzar-lo és d’onze mesos. A nivell comarcal, l’ajuntament de Mollerussa també té el seu projecte per modernitzar i ampliar els carrils bici de la ciutat.

Un dels primers trams que es portaran a terme serà a la zona de la carretera de Miralcamp, recorregut que unirà la zona esportiva de Mollerussa, on es troba el camp de futbol, amb el centre educatiu Mestre Ignasi Peraire.

En paral·lel, el municipi del Palau d’Anglesola ja ha licitat la construcció del seu carril bici, que passarà per punts cèntrics del municipi fins a arribar a la zona escolar i esportiva. Els treballs també permetran millorar la seguretat a la rotonda d’accés a la localitat, a l’avinguda Verge de Montserrat.

Paral·lelament, la comarca acull anualment la pedalada Catigat, que passa per tots els municipis del Pla d’Urgell. Aquesta és una iniciativa que compta amb centenars de participants i aquest any se celebrarà a Ivars d’Urgell a l’abril.