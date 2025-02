Pilones abatibles per tancar el trànsit davant de l'escola de Bellvís

Dilluns passat van entrar en funcionament les pilones abatibles davant de l’escola pública Joaquim Palacín de Bellvís per augmentar la seguretat a la zona. Fins a final de curs es tancarà el trànsit des de les vuit del matí fins a les sis de la tarda, de manera que s’evitaran riscos i es millorarà la seguretat d’aquest tram del passeig Urgell i les cantonades del carrer Doctor Trueta i Enric Granados. Aquesta és una de les mesures que s’inclouen en el pla local de seguretat viària, redactat conjuntament entre el consistori i el Servei Català de Trànsit.

La instal·lació de les pilones abatibles és una de les mesures que ha implementat l’ajuntament a l’entorn del col·legi. Destaca també l’ampliació de les voreres per limitar el pas de vehicles, reduir la velocitat de pas i evitar la parada irregular de vehicles. A aquestes mesures se suma la creació d’aparcaments segurs per a bicicletes, fomentant alhora el seu ús. En aquest cas s’han instal·lat pàrquings de bicis i patinets dins del recinte de l’escola i a la zona de les pilones, amb la previsió que més endavant se n’instal·lin més.

L’alcaldessa, Sílvia Escalé, va apuntar que aquesta setmana també s’han instal·lat senyals verticals d’avís de precaució a l’estar en una zona escolar, així com informació sobre les pilones abatibles que limitin el pas de vehicles. La primera edil va afegir que, fa anys, es va desviar el trànsit de camions per evitar el seu pas per l’àmbit escolar. “Totes aquestes mesures han de suposar una millora de seguretat a la zona escolar i la promoció d’una mobilitat més segura, sostenible i saludable”, va dir. En aquest sentit, va apuntar que un dels reptes del consistori des de fa anys és la seguretat viària a la localitat. “La presència de vehicles circulant pels carrers i places del poble és habitual, amb el risc d’accident que això comporta”, va assenyalar la primera edil de la localitat.

Millores a la xarxa de distribució d’aigua potable del nucli antic

El consistori ha donat llum verda al projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable del carrer Domènec Cardenal i canalitzacions secundàries. L’alcaldessa va assegurar que la xarxa és molt antiga i s’ubica en un dels principals carrers del poble, en el qual s’ha actuat molt poc. “Amb aquest projecte donarem continuïtat als treballs que ja es van iniciar al centre i tindrem una xarxa renovada”, va dir. L’obra preveu una inversió de 161.082 euros amb ajuts de la Diputació.