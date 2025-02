Dos circuits d'aigua per estalviar la potable

Vilanova de Bellpuig tindrà dos circuits d’aigua: l’actual, que distribueix aigua potable a tota la població, i un de nou, separat del primer, que prendrà cabal sense potabilitzar d’una bassa i que es destinarà a diversos usos, que inclouran des del reg del camp de futbol fins a l’ompliment de cisternes o de les piscines públiques. L’ajuntament d’aquest municipi del Pla d’Urgell pretén així reduir el consum d’aigua de boca allà on no calgui.

El projecte, que ha rebut aquest mes l’aprovació definitiva de l’ajuntament, preveu establir una captació en un pantà de reg a prop de la zona esportiva i construir una canonada des d’allà fins a un antic dipòsit municipal proper.

L’ajuntament preveu afrontar aquesta obra amb ajuts del Govern per mitigar el canvi climàtic

Mitjançant un bombatge se subministrarà aigua a les instal·lacions d’ompliment de cisternes, al reg del camp de futbol i a les piscines. “Serà una aigua que es farà servir en aquests equipaments i que ens permetrà reduir l’ús d’aigua de boca al municipi”, va explicar l’alcaldessa, Dolors Pascual.

Tant l’aigua de l’aixeta de Vilanova de Bellpuig com la que prendran del pantà de reg procedeix del Canal d’Urgell. La que beuen els veïns s’ha sotmès a tractament previ en una potabilitzadora per garantir que sigui apta per al consum humà. “No és necessari potabilitzar l’aigua que es fa servir per regar el camp de futbol, ni tampoc per omplir l’aigua de les piscines o per omplir les cistenas d’ensulfatar”, va apuntar l’alcaldessa, que va recalcar la conveniència de reservar l’aigua tractada per al consum de les persones.

El projecte d’aquesta nova conducció de l’aigua, que va superar el seu període d’exposició pública sense rebre al·legacions, estima la inversió necessària per portar a terme les obres en 85.384 euros. L’alcaldessa va explicar que el consistori preveu afrontar els treballs gràcies a subvencions de la Generalitat per a la mitigació del canvi climàtic.

La tramitació del projecte, redactat per l’empresa PW Advisory & Capital Services SL, es va iniciar a mitjans del mes de desembre passat i s’ha portat a terme seguint un procediment d’urgència per agilitzar l’aprovació definitiva. Aquesta va arribar el passat 3 de febrer i s’ha publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial de la Província (BOP).