Carrers a mig reparar a Mollerussa

L’ajuntament de Mollerussa portarà a terme a partir d’aquest mes de març una millora de la xarxa de clavegueram del carrer Lluís Millet, proper al carrer Arbeca, després de diverses queixes de la trentena de veïns d’aquesta via. Durant anys han denunciat l’“abandó” del carrer, que ha provocat clots que dificulten la circulació. L’alcalde, Marc Solsona, va apuntar que està previst invertir 45.000 euros en la xarxa de clavegueram i acabar un tram de vorera, malgrat que el projecte global per urbanitzar el carrer “ha de ser assumit en part pels veïns a través de contribucions especials i després d’arribar a un consens”, va dir.

Per una altra banda, creixen les queixes veïnals pel mal estat de la via pública i la falta de manteniment en alguns carrers de la localitat. “Portem setmanes amb cons al mig del carrer i senyalització provisional però les millores no arriben malgrat reclamar-ho”, van explicar veïns del carrer Dardanels. També al carrer Sant Roc fa més de quatre mesos que hi ha un clot de grans dimensions davant d’un garatge particular. En aquest cas, es va senyalitzar el forat i es va col·locar un con per advertir del clot. Aquests són tres exemples de l’estat d’alguns dels carrers de Mollerussa en els quals hi ha forats, sots o clots i que no són reparats i només se senyalitzen, es pinten o s’instal·len cons. “No només les calçades estan en mal estat, també voreres, parcs i espais públics diversos”, van advertir alguns dels veïns de la localitat.

El primer edil va assenyalar que tenen sobre la taula un pla per asfaltar i millorar la via pública i s’està treballant en la reparació de trams la xarxa de clavegueram de sis carrers de la ciutat, els treballs de la qual contemplen una inversió de més de 50.000 euros. L’alcalde va afegir que el pressupost per a aquest any 2025 preveu també actuacions de millora i el canvi de fanals.