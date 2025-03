Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Palau d’Anglesola va presentar els diferents equips que formen el Club Voleibol Palau, que ja compta amb 68 jugadors per a les diferents categories. El club es va crear fa dos anys i durant aquest període ha anat sumant nous membres, situant-se com un club de referència a la comarca del Pla, que promou l’esport com a eina educativa i socialitzadora.