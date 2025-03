La Fira de Sant Josep de Mollerussa estrena patrocini als Premis d’Innovació

Els Premis de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials de la 152 Fira de Sant Josep de Mollerussa, que aquest any se celebra del 19 al 23 de març, comptaran per primera vegada amb dos patrocinadors. Es tracta del clúster de la Maquinària i dels Mitjans de Producció Agrícola de Catalunya (Femac) i el Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat).

La iniciativa se suma al patrocini estrenat per la mateixa Fira amb la col·laboració de Puleva. L’alcalde de Mollerussa i president de la Fira, Marc Solsona, va explicar que la suma d’aquests nous patrocinadors coincideix amb els 45 anys del concurs de maquinària, que es va inaugurar el 1980, i va definir la col·laboració del clúster com una “aliança estratègica”, ja que el certamen és un “aparador d’innovació, un referent i un dels epicentres en coneixement i innovació en maquinària agrícola de Catalunya, Espanya i el sud d’Europa”, va dir.

Per la seua part, el president de Femac, Josep Ramon Pons, va destacar la importància per a les empreses d’innovar en digitalització i connectivitat. “La innovació és un valor afegit i han d’apostar-hi per seguir endavant.” Va afegir que “és un orgull patrocinar els premis si s’és veí de Mollerussa”. Va avalar la col·laboració amb la Fira per reconèixer les empreses que opten al premi. El gerent d’Eurecat Lleida, Gabriel Anzaldi, va assenyalar que el certamen “deixa veure com des del territori es desenvolupa tecnologia que acaba beneficiant el benestar de les persones”.

Els guardons mantindran les tres categories, amb el Premi Especial d’Innovació al constructor-expositor de maquinària agrícola o ramadera de l’Estat, dotat amb 1.600 euros i patrocinat per Fira Mollerussa; el Premi del Clúster Femac d’Innovació en Maquinària Agrícola, dotat amb 1.000 euros i una placa d’honor; i el Premi Eurecat d’Innovació en Maquinària, Processos o Instal·lacions Agroramaderes, dotat també amb 1.000 euros i una placa d’honor. El primer edil Solsona va avançar que els guanyadors coneixeran el veredicte el primer dia del certamen i els premis s’entregaran el 21 de març a la recepció als expositors que comptarà amb la presència del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn.