La 152a Fira de Sant Josep de Mollerussa aplegarà uns 250 expositors en més de 21.100 metres quadrats de superfície

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La 152a Fira de Sant Josep de Mollerussa aplegarà uns 250 expositors, una xifra similar a la de l'any anterior, que estaran repartits en una superfície que creix en metres fins als més de 21.100 m2 expositius. Durant cinc dies, del dimecres 19 al diumenge 23, la capital del Pla d'Urgell serà el punt de trobada del sector de la maquinària agrícola i de les novetats aplicades al camp. La fira també aplegarà el 44è Saló de l'Automòbil, que enguany tindrà 23 expositors, un menys que l'any passat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurarà la fira dimecres a la tarda, mentre que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà l'encarregat de fer la cloenda el diumenge dia 23.

El recinte expositiu de la 152a Fira de Sant Josep de Mollerussa creix fins als 21.100 metres quadrats, una xifra semblant a la de fa dos anys quan el certamen va celebrar el seu segle i mig d'història. "Per tant, els números previs a la fira són bons", ha expressat el president de Fira de Mollerussa i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, que ha pronosticat que l'activitat al recinte expositiu, sumada a les jornades professionals, com la Borsa Interpirinenca de Cereals o les altres 22 jornades tècniques, fan preveure una "molt bona edició de la fira".

Pel que fa al 44è Saló de l'Automòbil, tindrà 23 expositors, un menys que l'any passat, i també creix en espai expositiu. Arribarà als 7.190 metres quadrats ocupats, gairebé mil més que l'any passat que s'ubicaran al recinte de les piscines i al parc Municipal. Entre les millores del saló, s'ha reforçat la cobertura wifi a l'espai i també s'ha reacondicionat el sòl del parc. Tot plegat, per facilitar als expositors que puguin mostrar un nombre més gran de models i les darreres novetats del mercat, ha explicat el president Mario Pinilla, president de l'Associació d'Automoció de Lleida.

Al llarg dels cinc dies, la Fira rebrà la visita de diferents representants institucionals. A banda de la inauguració presidida per Salvador Illa, que tindrà lloc el dimecres 19 a les 4 de la tarda, i de la cloenda del diumenge a càrrec del conseller Ordeig, que també es farà a les 16 hores, per la fira hi passarà el president del Parlament, Josep Rull, que presidiria el Dia de la Comarca el dissabte a la tarda juntament amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. A més, Talarn també presidirà la recepció d'expositors i el lliurament dels premis de maquinària. Falta per concretar, però, qui inaugurarà el Saló de l'Automòbil el dijous 20 de març.