152a Fira de Sant Josep de Mollerussa - Guia d'expositors

Hidromatic Ponent, el reg amb nom propi

Amb més de 25 anys d'experiència, Hidromatic Ponent s'ha consolidat com una marca de referència en reg i agrovoltaica. La nostra aposta per la qualitat, el temps de resposta i el cost ens permet oferir solucions innovadores, eficients i sostenibles per a les instal·lacions de reg. L’equip d’Enginyeria de Hidromatic dissenya i implementa sistemes intel·ligents, com el reg solar, per garantir una agricultura de regadiu més sostenible, amb estalvi de recursos i una major productivitat. L’objectiu: produir més amb menys. L’experiència ens impulsa a seguir innovant, explorant noves tecnologies i desenvolupant solucions que responguin als reptes del sector.HIDROMATIC PONENTInstal·lacions de reg, agrosolars, automatismes, telecontrol i sensòrica.Ctra. LP-7041 Km. 1, 25181 Soses (Lleida)973 79 78 46Pavelló B Estand 20