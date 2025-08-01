Detinguts dos homes al ser enxampats robant cable de coure en un descampat de Mollerussa
Els sospitosos, que tenen antecedents, van ser detinguts de matinada mentre amagaven eines en un vehicle; un tercer d’implicat va aconseguir fugir
Els Mossos d’Esquadra, conjuntament amb la Policia Local de Mollerussa, han detingut divendres de matinadados homes de 34 i 37 anys, que estaven tallant cablatge de coure a la via pública. Se’ls acusa d’un suposat delicte de furt i estaven acompanyats d’un tercer sospitós que ha aconseguit fugir. Els fets han passat de matinada, en un descampat a prop de l’avinguda de Pau Casals. Al voltant de tres quarts de cinc, la Policia Local ha rebut l’avís que hi havia tres homes escalant unes torres elèctriques i de telecomunicacions. Diverses patrulles s’han dirigit i al descampat indicat, a prop del col·legi Maestro Ignasi Peraire, han localitzat uns 200 metres de cablatge de coure tallat i a mig pelar. També hi havia una cisalla i diverses eines que han abandonat per fugir ràpidament.
Els agents han continuat amb la recerca i al passeig de Torre de Pintó han localitzat dos homes al costat d’un turisme dins del qual estaven guardant eines. Una d’aquestes era una cisalla idèntica a la localitzada al descampat. Els dos individus han quedat detinguts per la seua suposada relació amb els fets.
Els detinguts, que tenen antecedents, passaran dissabte a disposició judicial a Lleida