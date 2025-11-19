Roben en una casa de matinada a Mollerussa mentre el propietari dormia i fugen després de ser enxampats
Els Mossos d'Esquadra van detenir als dos presumptes lladres a l'estació de trens i a l'N-II, a l'altura de Golmés
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge dos joves, de 21 i 26, per haver comès, presumptament, diversos robatoris durant la matinada.
Els homes van entrar de nit en una casa mentre el seu propietari estava dormint. Alertat, va fer-los sortir del domicili mentre els lladres l'amenaçaven amb un objecte i, finalment, van acabar fugint amb diversos objectes de la propietat.
Cap a les 4 de la matinada la víctima va córrer fins a la comissaria de Mollerussa, on va denunciar als Mossos el robatori. Els agents van iniciar una recerca a la població i van trobar a l'estació de trens a dos homes que encaixaven amb la descripció que la víctima els havia facilitat.
Tots dos van sortir corrent per la via del tren, però un d'ells no va aconseguir fugir i els Mossos el van detenir. El sospitós portava sobre documents, objectes de la casa i, fins i tot, les claus d'un cotxe que també havien tret del domicili.
Més endavant, a l'N-II, van detenir a l'altura de Golmés a l'altre home, conegut pels agents per ser multireincident, que també tenia alguns objectes robats.
A més a més, el mateix diumenge a la tarda, els Mossos van trobar les pertinences dels dos detinguts en un habitatge de Mollerussa on hi havien denunciat un intent d'ocupació. I, entre les pertinences, hi havia un mòbil que constava com a robat amb violència la mateixa nit de dissabte a diumenge.
La investigació continua oberta, però els dos detinguts van passar ahir a disposició judicial.