La Boscana celebra la fita històrica d'aconseguir la segona estrella Michelin: "Estem en un núvol"
El restaurant de Bellvís es va coronar aquest dimarts com el primer restaurant a la història de la provincia de Lleida en obtenir aquesta distinció
El restaurant la Boscana, a Bellvís, ha celebrat aquest dimecres la segona estrella Michelin aconseguida, que arriba nou anys després de guanyar la primera. L'equip que capitaneja el xef Joel Castanyé veu la segona estrella com un reconeixement a la feina feta i al vincle entre la innovació i la tradició agrícola de les comarques de Ponent.
"Estem molt feliços, en un núvol", ha valorat Castanyé, l'endemà d'entrar a la llista dels restaurants biestrellats. El xef ha celebrat que la guia hagi valorat els menús "molt afinats" del restaurant que, com a punt diferencial, destaquen i eleven la fruita del territori. El restaurant ha tancat portes aquest dimecres per atendre els mitjans de comunicació i les trucades de felicitacions.
Castanyé també ha fet broma amb el seu procés fins aconseguir aquesta segona estrella: "Als 20 anys volia guanyar una Estrella Michelin. Aquí a Lleida, com anem en tractor, anem a poc a poc, i la vaig guanyar als 40". Bromes a part, el xef ha reconegut que "ja fa 4 o 5 anys que ens avisaven que quan menys m'ho pensés arribaria la segona estrella", i ha sentenciat que, després de seguir una línia molt estricta a la cuina, "finalment ha arribat".
D'aquesta manera, la Boscana veu la segona estrella Michelin com una recompensa a la feina ben feta i a una filosofia i manera de treballar que valora el producte agrari de proximitat, en especial la fruita. "La fruita sempre havia estat relegada a les postres o de guarnició, però no com a ingredient principal dels menús i això ens dona un tret diferencial amb un relat molt autèntic i coherent arrelat al territori", ha explicat Castanyé.
En aquest sentit, el xef de la Boscana s'ha mostrat orgullós de tenir "un menú amb un producte tan humil" com és la fruita de Ponent. "Per nosaltres és tan important una poma, una cirera o una nectarina com el millor caviar, la millor gamba de Palamós o la trufa d'Alba de Piamonte que s'està pagant a 7.000 euros el quilo", ha comparat.
Preguntat sobre quin impacte tindrà aquesta segona estrella Michelin al restaurant, Castanyé ha explicat que seguiran en la línia actual, encara que sense deixar de banda les inquietuds creatives. Per això, mantindran el taller d'investigació que els porta a tancar els primers tres mesos de l'any per centrar-se en l'elaboració de nous plats i tècniques.
Amb aquest nou reconeixement, la Boscana es converteix en l'únic restaurant biestrellat de la demarcació. Per la seva banda, el Malena, a Gimenells (Segrià), i el Fogony, a Sort, mantenen la seva estrella.