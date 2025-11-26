GASTRONOMIA
La Boscana fa història: primer restaurant lleidatà amb dos estrelles Michelin
Els establiments lleidatans Fogony de Sort i Malena de Gimenells repeteixen amb la seua estrella a la Guia Michelin 2026. Distinció per al Sisè de Lleida, que entra al Bib Gourmand d’Espanya
La Boscana, del xef lleidatà Joel Castanyé, va assolir ahir una fita històrica a l'aconseguir la seua segona estrella de la Guia Michelin en l'edició del 2026, convertint-se al primer establiment de la província de Lleida a obtenir aquesta distinció. Des de la Gala Michelin, que es va celebrar al centre Sohrlin de Màlaga, Castanyé va agrair emocionat el suport del seu equip i va dedicar un reconeixement especial a la seua mare, de 82 anys, qui va definir com un pilar que “continua donant guerra en l’ofici”. El xef va subratllar que aquesta segona estrella representa una responsabilitat afegida que afronta tot l’equip “amb la mateixa humilitat amb què van començar el 2014 i amb més força que mai” per continuar innovant des de Bellvís i el Pla d’Urgell i reivindicant el valor del territori rural.
Així mateix, els restaurants Fogony de Sort i Malena de Gimenells van revalidar la seua estrella Michelin en l’edició de la Guia del 2026. Zaraida Cotonat, xef del restaurant Fogony, va celebrar mantenir una distinció que l’establiment familiar del Pallars ostenta des de fa 21 anys i va felicitar Castanyé pel seu assoliment, que va considerar plenament merescut. Per la seua part, Xixo Castaño, xef del Malena, va assegurar viure un dia esplèndid per a la restauració lleidatana i va destacar l’orgull que suposa la segona estrella per a Lleida. La gala va incloure també un reconeixement per al restaurant Sisè de Lleida, dirigit per Àngel Esteve, que va entrar per primera vegada en la categoria Bib Gourmand de la Guia Michelin Espanya. La distinció premia els establiments que ofereixen una excel·lent relació entre qualitat i preu.
Queda buida la categoria de nous tres estrelles el 2026
Malgrat que hi havia diversos noms a les travesses per aconseguir la distinció, la Guia Michelin va deixar buida la categoria més desitjada: la de les tres estrelles. Cap nou restaurant no va obtenir aquesta distinció en l'edició del 2026. Es va reconèixer 25 restaurants amb una estrella, entre els quals hi ha els lleidatans, i es va confirmar que els 16 que ja comptaven amb tres continuaran així. A més de La Boscana, quatre més van aconseguir 2 estrelles: Aiela de Barcelona; Mont-Bar de Bacelona amb orígens a la Val d’Aran; Enigma Barcelona i Ramon Freixa Atelier de Madrid.