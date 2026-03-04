Malestar al Pla d'Urgell per falta de metges als consultoris dels pobles
Els alcaldes dels pobles de la comarca s'han reunit amb la consellera de Salut, Olga Pané, per transmetre la falta de metges a les localitats
Aquesta tarda els alcaldes de la comarca del Pla d'Urgell s'han reunit amb la consellera de Salut, Olga Pané, a Mollerussa. L'objectiu de la trobada és reivindicar més metges als pobles de la comarca.
Es demana una solució al tema d'atenció als consultoris d'alguns pobles, on no hi ha assistència diària i molts dies estan tancats. A moltes localitats pel que fa a transport públic no hi ha molt bona comunicació, així que molta gent no pot acudir als centres de Mollerussa.
El malestar causat per aquest problema s'ha traslladat a la consellera per trobar-ne solucions. Pané ha dit que la situació podria millorar progressivament. Per ara ha mencionat col·laboracions amb els ajuntaments per incloure perfils per ajudar als metges de les diverses maneres, per exemple amb els temes burocràtics, i així estalviar-los algunes obligacions. Aquestes solucions ajudarien que els metges puguin reforçar altres aspectes sanitaris com l'atenció als pacients i la confortabilitat dels consultoris.
El president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Carles Palau afirma que no se'n van satisfets amb les respostes que els hi han donat, però que col·laboraran per trobar solucions.