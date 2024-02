Gairebé tots els senegalesos de Guissona, ja empadronats

La pràctica totalitat dels 68 senegalesos que van arribar a Guissona al desembre ja estan empadronats, la qual cosa els dona accés a la targeta sanitària. Aquestes persones van arribar en cayucos a les costes canàries. L’alcalde, Jaume Ars, va explicar ahir que Guissona és “un municipi de lliure empadronament” i va indicar que 65 senegalesos ja han completat aquesta gestió, mentre que tres més estan en procés.

Ars va mantenir ahir una reunió amb la delegada de la Generalitat a Lleida, Montse Bergés, per fer seguiment de la situació. Bergés va assenyalar que van analitzar el funcionament de serveis com el contracte programa del departament de Drets Socials i el conveni d’acollida i immigración de la conselleria d’Igualtat i Feminismes.Després de la reunió, el primer edil també va demanar més col·laboració per part del Govern central per a la tramitació de la documentació dels senegalesos, com per exemple el passaport.Després de l’arribada d’aquestes 68 persones, Ars va destacar que “ara estem gestionant el dia a dia, els cursos de català i també estem mirant a veure quina formació poden rebre”. En aquest municipi de la Segarra conviuen persones de 49 nacionalitats que suposen el 53,1% de la població, el percentatge de veïns d’origen estranger més alt de Catalunya.