Guissona reforma el col·legi Ramon Estadella

Guissona projecta aquest any l’ampliació i la renovació del col·legi Ramon Estadella. Segons l’alcalde, Jaume Ars, es tracta d’actualitzar aquestes instal·lacions, en funcionament des del 1969. L’actuació consistirà en la substitució dels tancaments de l’edifici, la remodelació de l’accés, la redistribució de la primera planta, que permetrà tres noves aules, un pas interior per comunicar les diferents ales superiors i la instal·lació d’un ascensor per eliminar les barreres arquitectòniques. L’actuació compta amb una inversió d’uns 350.000 euros entre el departament d’Educació i el consistori a través dels fons Next Generation.

Es tracta d’una reivindicació històrica de l’equip docent. Fa setze anys, amb la inauguració del col·legi Ramon Faus, les instal·lacions del Ramon Estadella es van tancar per obsoletes. Però l’any següent el creixement de la població va obligar a reobrir-les. Des d’aleshores s’hi han dut a terme diverses reformes, l’última el 2017, quan es van retirar els barracons després de la construcció d’un edifici annex amb cuina, menjador i una nova sala polivalent.L’escola té 14 grups escolars amb 72 estudiants de cicle Infantil i 173 de Primària. En total, atén 186 famílies. Guissona té dos col·legis més: el Ramon Faus i el centre de la FEDAC. A més, es projecta construir un tercer centre educatiu de primària a la zona d’expansió situada al costat del parc arqueològic romà.