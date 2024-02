L'alcalde de Ribera d'Ondara serà d'Aliança Catalana durant uns mesos si prospera la moció de censura

detail.info.publicated acn

Aliança Catalana, el partit de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, podria tenir una segona alcaldia a Catalunya si prospera la moció de censura a Ribera d'Ondara. Han pactat amb ERC-AM fer fora l'alcalde en minoria del PSC, Francesc Sabanés. La moció es presenta aquesta setmana i tot i que l'alcaldia ha de ser per a Elisabet Jové, que fins fa poc era d'ERC però va decidir deixar la militància per les negociacions amb el partit d'extrema dreta, aquesta haurà d'agafar la baixa per maternitat en breu i això farà que durant uns mesos, l'alcalde sigui Albert Puig, d'Aliança Catalana. Així ho ha avançat l''ARA' i confirmat l'ACN on l'actual alcalde ha definit el moviment com un "tripijoc molt forçat que no s'agafa per enlloc".

Ribera d'Ondara va celebrar un ple divendres passat però no va arribar a durar ni deu minuts per la negativa a intervenir per part dels regidors que ara són a l'oposició. L'alcalde socialista Francesc Sabanés ha lamentat l'actitud dels dos grups i ha remarcat la necessitat de seguir amb el "dia a dia". De moment encara no ha entrat la sol·licitud per fer la moció de censura però Sabanés sap que serà aquesta setmana perquè així ho van manifestar els grups que la impulsen.

En aquest sentit, Sabanés valora aquests moviments com un "tripijoc" que només busca afavorir "interessos personals". "És molt forçat i no s'agafa per enlloc", afegeix, i al mateix temps lamenta que tot plegat provoca "desgavell i bloqueig" al poble.

La polèmica va esclatar fa unes setmanes quan va transcendir que ERC-AM estava negociant una moció de censura amb l'únic regidor d'Aliança Catalana per fer fora a Sabanés. Els dos grups reclamen un relleu a l'alcaldia per "mal funcionament" i també "falta de transparència", "mala gestió" i fins i tot "sospites de corrupció" del consistori.

Arran d'aquestes negociacions, ERC va advertir que el partit no negociava amb formacions d'extrema dreta i per això va iniciar els tràmits per expulsar l'única militant del grup municipal, Elisabet Jové. Finalment no va fer falta perquè la mateixa Jové va decidir abandonar el partit per no perjudicar-lo. Per això, quan prosperi la moció de censura, ERC es quedarà sense grup municipal en aquest poble.

L'encara alcalde, Francesc Sabanés, governa amb minoria de 3 regidors i va ser investit gràcies a l'abstenció de Puig, que en aquell moment va decidir respectar la llista més votada.