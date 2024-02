De poble mil·lenari a nou barri de la veïna Guissona

Massoteres és un dels municipis històrics de la Segarra, de patrimoni mil·lenari, i, malgrat tot, en els últims anys s’ha convertit en una prolongació de Guissona, on treballen la majoria dels seus veïns, principalment a bonÀrea.

La veïna localitat ha estat clau per evitar la despoblació dels seus tres pobles: Talteüll, Palouet i Massoteres, que sumen 218 veïns. L’ajuntament reivindica des del 2014 un camí no motoritzat per unir les dos localitats evitant els perills d’aquest tram, molt transitat. Per a l’alcalde, Ramon Martí, són molts els veïns que fan aquest recorregut diàriament a peu, en bici o en patinet.

L’edil assenyala que un dels objectius del mandat serà buscar la manera de desenvolupar el creixement urbà per l’entrada de la carretera de Guissona, encara que reconeix que caldria trobar promotors. Assenyala que “hi ha cases buides, però que ni es venen ni es lloguen”. Per a Martí, mantenir la població és una de les finalitats, sobretot després que la Generalitat tanqués durant la pandèmia el consultori mèdic local.A més del creixement per raons de treball, Massoteres, a la vall del Llobregós, posseeix un patrimoni natural i històric que la converteix en candidata a ferma destinació turística preferent per l’encant que ofereixen l’església romànica i la torre del castell de Talteüll (declarats Bé Cultural d’Interès Nacional), el nucli medieval de Palouet, l’església de Sant Simeó i el recinte porticat de Massoteres. També són poblacions atractives per a nous veïns que apostin pel teletreball.

Fa 9 mesos que és alcalde, quins són els seus projectes?

La població ha crescut per la proximitat de Guissona i una de les problemàtiques és la falta d’habitatge. Vindria molta gent a viure a Massoteres, però no hi ha pisos, fins i tot alguns edils han hagut de buscar casa fora del poble. Hi ha cases deshabitades però els propietaris no tenen intenció de llogar ni de vendre.

El pla urbanístic permet créixer?

Sí, per la carretera d’entrada a Guissona. Volem portar a terme un estudi per activar almenys una part del pla. Però l’ajuntament no té capacitat econòmica per afrontar-ho.

Massoteres és com un carrer més de Guissona?

La base de l’economia local és l’agricultura, però el cert és que hem crescut per la demanda d’habitatge de treballadors de bonÀrea.

Alguna obra projectada?

Sí, la remodelació de l’ajuntament. Amb la pèrdua del consultori mèdic des de la pandèmia, i el trasllat del local social a les noves instal·lacions, ens hem plantejat reorganitzar l’edifici consistorial, traslladar a la planta baixa l’atenció al públic i els plens.

La via verda fins a Guissona, per a quan?

No depèn tan sols de nosaltres, però és una obra necessària ja que és una carretera molt transitada per la qual circulen diàriament molts vianants, patinets i ciclistes que van a treballar o a comprar a Guissona.

«Hem crescut per la demanda d’habitatge de treballadors»