Augé diu que la Segarra rep menys ajuts

Els alcaldes de la Segarra van traslladar la nit de dimecres passat a la delegada del Govern, Montse Bergés, la necessitat de posar fi al que consideren una marginació en ajuts i serveis de la comarca. Ho va argumentar el president del consell, Ramon Augé, per “la situació de desavantatge que tenim davant altres comarques i per evitar nous casos de segregació com els que ha vist per part de Torà i Biosca”, que han passat recentment al Solsonès. Augé va lamentar que fa 3 anys que esperen una resposta de l’Agència Catalana de l’Aigua per connectar l’aigua de boca al Segarra-Garrigues. També que “les millores en la línia de tren ens deixen al marge de Rodalies de Barcelona” i “ni s’ha plantejat la reivindicada connexió per tren amb Igualada”. Val a recordar que la Generalitat no descarta que l’RL4 de Lleida a Manresa no tingui continuïtat a Barcelona sinó que es requereixi un transbord al Bages. En aquest sentit, Augé va afirmar que al tractar-se d’una comarca al límit entre Lleida i Barcelona la comunicació per qüestions de serveis com l’hospital, feina o estudis amb aquesta última són bàsics.

Per la seua part, l’alcalde de Talavera, Ramon Trullols, va criticar que la nova llei de Muntanya deixa al marge municipis de la Segarra que consideren de muntanya: “Es dona la circumstància que en comarques de muntanya hi ha municipis que no són de muntanya i reben els ajuts, mentre que a la Segarra diversos municipis [a Catalunya 55], que ho són deixessin de rebre-les”. També l’alcaldessa de Sanaüja va criticar que la Generalitat inverteixi en la millora dels espais fluvials només a les conques internes. Augé va criticar que “és molt visible la diferència dels ajuts: només mirant els camins de la Segarra i la seua continuació a l’entrar a Barcelona o al Solsonès, ja que passen de ser vies de terra a ser vies asfaltades”. El president va explicar que “és un dèficit de tota la comarca tant de la Segarra administrativa, que és a la cua dels ajuts de Lleida; com la històrica, com són els casos de Calaf, que és en últim lloc de l’Anoia, i Santa Coloma de Queralt, que és a la cua dels ajuts a les comarques de Tarragona”.