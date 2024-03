Insten a obrir la travessia de l'N-II per evitar col·lapses de trànsit

La Paeria de Cervera ha sol·licitat a Carreteres de la Generalitat que retiri la tanca que impedeix accedir a la travessia de l’antiga N-II des de la carretera de Rocafort, per poder donar sortida al trànsit pesant que ara col·lapsa l’avinguda Catalunya, en obres. Des de fa dos setmanes està tancat l’accés a l’avinguda Catalunya pel carrer Victòria, on arriben els vehicles de la carretera de Guissona i Agramunt. A més a més, els treballs obliguen els operaris a donar pas alternatiu en aquesta via d’un carril i també per entrar a Duran i Sanpere i la carretera de Rocafort.

Segons l’edil d’Urbanisme, Antonio Delgado, els treballs portaran en les properes setmanes a tancar l’accés Duran i Sanpere. Si bé la Paeria ha obert de forma provisional els dos sentits de la marxa, el passatge de la plaça Santa Anna i l’accés al Conservatori i als Jutjats, es tem que el tancament de Duran i Sanpere pugui provocar un major col·lapse en el centre de la ciutat. Per això han demanat a la Generalitat obrir l’accés a la travessia de l’antiga N-II des de l’avinguda Rocafort. Segons va indicar l’edil, el gruix dels treballs, que passa per soterrar serveis i instal·lació del nou ferm, es prolongaran més d’un mes, si bé les obres no finalitzen fins al mes de juny, termini màxim per no perdre els ajuts del pla d’obres de la Generalitat, que aporta 500.000 euros.Fa més d’una dècada que la Paeria espera el traspàs de la travessia de l’antiga N-II a la ciutat. Tanmateix, el consistori i la Generalitat no es posen d’acord en les condicions del traspàs. Delgado considera que Cervera hauria d’obtenir un projecte similar al que va aconseguir Tàrrega fa una dècada, quan es va fer el traspàs. De fet, els anteriors consistoris havien presentat propostes sense aconseguir resultats positius per fer el traspàs d’aquest tram.