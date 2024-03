Onze escoles, a escena

A partir del Quadern de Música, del poeta local Jaume Ferran; la traducció i adaptació dels textos a càrrec de la filòloga i especialista en Farran Montse Pont, i la música del pianista Jordi Castellà, el Conservatori de Cervera ha preparat un muntatge escènic musical que compta amb la participació de 450 estudiants de les escoles de Guissona, Cervera, Torà i Sant Guim, i dels tres instituts de la Segarra.

Amb el nom de L’Espill Encantat, el projecte s’estrenarà dimecres vinent a l’Ateneu de Guissona i oferirà un total de nou funcions, totes a Guissona, en les quals participa en cada una un cos de cinquanta alumnes dels diferents centres educatius.Segons el seu productor, Marc Castellà, l’objectiu és que a través de l’obra, els estudiants s’obrin a competències musicals, artístiques i socials. Explica que es tracta de fomentar la creativitat i la capacitat de treballar en equip. En el projecte també actua el grup jove de ballarines de l’Escola de Dansa Montse Esteve, la Colla Castellera de la Segarra, Els Margeners i una formació orquestral d’onze músics del conservatori de Cervera.L’argument explica les aventures d’Ainet i el Mag Lletraferit, que representen la figura de Jaume Ferran, que es trobaran immersos en una trama fantàstica amb l’objectiu d’ajudar a recuperar els orígens d’un poble que, bolcat en les noves tecnologies, està a punt d’oblidar la seua història i les tradicions. La música juga un paper primordial dins de l’argument, ja que l’única manera de salvar el poble és recuperant una cançó màgica, que s’haurà d’interpretar abans que es faci fosc. La recerca dels instruments i partitures tindrà lloc per la ciutat de Guissona, transformada en una ciutat màgica mitjançant la recreació d’alguns dels seus espais emblemàtics.El projecte va ser guanyador del premi Josep Anselm Clavé del Cant Coral a Catalunya a la millor producció en directe el 2020. El projecte es va presentar al Gran Teatre de la Passió el dia 11 d’abril de l’any 2019 en el marc del Festival de Pasqua de Cervera. El febrer del 2023, per encàrrec de l’Escola Municipal de Música de Guissona, es va dur a terme una adaptació de text i escena per portar a terme la inauguració del renovat teatre municipal de l’Ateneu de Guissona. A partir d’aquí, el conservatori va plantejar desenvolupar el projecte amb la participació dels centres educatius de la comarca.El muntatge ofereix un total de vuit escenes, un centenar d’actors i té una durada d’una hora. L’obra s’escenificarà al matí i a la tarda durant els dies 13, 14, 15, 18 i 19 de març i compta amb el patrocini de bonÀrea.

Penso que és l’objectiu del Conservatori, portar la música a tot el territori. A Catalunya som la ciutat més petita amb conservatori de música, i la seua viabilitat és possible pel fet que compleix una funció de caràcter territorial. Així mateix, més de la meitat dels alumnes que tenim són de fora de Cervera. Amb l’obra es pretén atansar la música als centres educatius de la comarca en poblacions que ja compten amb escola de música.

Com es va treballar l’obra?

A partir del llegat del poeta de Cervera Jaume Farran, fill predilecte de la ciutat, l’adaptació del text a càrrec de Montserrat Pont, que és especialista en Farran, i la música del pianista del conservatori Jordi Castellà. Per un altre costat, l’obra compta també amb l’aportació d’un cos orquestral format per professors del conservatori.

Té una finalitat didàctica?

Sí, es tracta de generar sinergies a tot el territori. De fet, el projecte és extrapolable a qualsevol punt d’influència del Conservatori com la Segarra però també a l’Urgell, la Noguera o la comarca de l’Anoia, ja a la província de Barcelona.

Un conservatori de música amb una trajectòria de quaranta anys

Cervera va obrir l’escola de música l’any 1980. La tradició musical existent a la localitat va portar que quatre anys després, el 1984, abans que s’aprovés la Logse el 1990, se li concedissin acreditacions de conservatori a través del Pla 66, norma que llavors establia els reglaments dels conservatoris de música. Malgrat tot, la constitució oficial del conservatori tindria lloc l’any 1994. Inicialment, les classes s’impartien en un edifici del carrer Major. L’actual equipament, que està situat a l’avinguda Duran i Sanpere, es va inaugurar el 28 de febrer del 1997 amb aportacions al 50 per cent d’Europa i de Caixa Catalunya. És la ciutat més petita de Catalunya amb conservatori de música.

