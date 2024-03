Viatge a la infància de fa setanta anys

Sèniors Guissona, el col·lectiu format inicialment per uns 25 veïns jubilats, ha organitzat aquest mes de març una exposició a la biblioteca de Guissona en la qual es mostra com eren l’escola i el lleure als anys 50, 60 i 70 del segle passat. Segons Antonio Condal, un dels promotors, els mals resultats que evidencien l’informe PISA (Programa per a l’Avaluació Internacional dels Alumnes de l’OCDE), els ha motivat a projectar aquest muntatge ja que consideren que “el càlcul, la lectura o l’escriptura no són incompatibles amb els ordinadors i la intel·ligència artificial”. Per aquest motiu, es convidarà els centres educatius a visitar-la i exposar-la.

La mostra incorpora estris de l’època, des dels pupitres, a les plomes o la tinta, els llibres de text d’aquells anys, els uniformes, una trentena de fotografies de grups d’estudiants, i també els jocs i els joguets dels quals es disposava en aquella època de sobrietat econòmica. La mostra ha estat possible gràcies a aportacions individuals dels membres de l’entitat, en especial, el col·leccionista Manuel Gómez, que té una llarga llista d’objectes de l’època, i les imatges són de l’arxiu Recordant Guissona, que porta publicats dos llibres gràfics sobre la localitat.