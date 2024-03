Projecten una planta de biogàs a Tarroja de Segarra que generarà vint llocs de treball

Nortiben, una societat conjunta dels grups Ibenergi i Nortegas Renovables, dedicada a la implantació de plantes estratègiques per a la producció de biometà, projecta a la partida de la Mata de Tarroja de Segarra una planta de biogàs en què preveu invertir 9 milions d’euros. L’objectiu de l’empresa és situar-se en un punt estratègic de la producció ramadera per poder generar cada any 42 GWh de biometà, la qual cosa suposa valoritzar unes 200.000 tones de residus ramaders a l’any.

En els últims mesos la societat ha mantingut trobades amb ramaders de la zona per aconseguir prou suport per dur a terme el projecte. Així, en un radi de 15 quilòmetres es troba una cabanya de 400.000 porcs i 15.000 de bestiar boví. Segons el president del consell de la Segarra, Ramon Augé, que és enginyer agrícola, si l’àmbit del projecte és la mateixa comarca i els seus residus ramaders, serà positiu per als agricultors ja que els permetrà donar sortida als residus i complir la normativa de gestió de residus i d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.La planta estarà ubicada a la partida de la Mata, a prop de l’encreuament de Prenyanosa al costat de la carretera L-311. En aquest paratge hi ha una subestació del ramal de la conducció de gas natural que uneix Cervera i Guissona i que seria on l’empresa connectaria el gas a la xarxa. El complex consisteix en un gran dipòsit hermètic que realitza el tractament dels residus. La planta de Tarroja es calcula que també permetria produir adobs per a 1.900 hectàrees de cultiu. Segons l’agricultor de Riber Joan Segura, el projecte podria generar uns 20 llocs de treball directes i “permetria adobar els camps amb un compost de qualitat”. La societat té cinc plantes similars més a Toledo, Valladolid i Talavera de la Reina.