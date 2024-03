Demanen incloure el camí de Vicfred en el pla zonal de carreteres de la Diputació

L’alcalde de Sant Guim de la Plana, Josep Llobet, exigeix que el camí municipal de Vicfred passi a ser carretera entrant en el Pla Zonal que elabora la Diputació. L’enllaç de les carreteres d’Agramunt i Guissona amb l’Eix Tranversal que passa per aquest tram, segons Llobet, “no pot continuar sent camí municipal”. Aquest accés uneix les carreteres de la Diputació que van de Guissona a Sant Guim i de Torà a Sant Ramon i té una longitud de gairebé 6 quilòmetres. En l’actualitat és la via més ràpida per accedir a l’Eix Transversal i els últims anys ha registrat un increment exponencial de trànsit. Així, la comunicació a l’Eix per Torà des de Guissona obliga a fer una volta de més de 6 quilòmetres i l’accés per Sant Ramon obliga el transport pesant a creuar pel centre de la localitat.

Fa dos dècades, amb ajuts de l’antic Yrida, es va pavimentar aquest camí. Segons Llobet, amb el volum de trànsit actual el manteniment no pot continuar aconseguint els ajuts del Pla de Camins, “tant per qüestions de seguretat, ja que creua per l’interior de Vicfred, com de capacitat del consistori”. D’altra banda, la Generalitat va fer un estudi el 2011 per emprendre aquesta connexió amb l’Eix Tranversal però va quedar aparcat.