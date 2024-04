Reprenen les obres de millora del ferm de l'A-2 a Cervera en sentit Lleida

detail.info.publicated acn

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat aquest dimarts els treballs per renovar el ferm de l'A-2 al seu pas per Cervera en sentit Lleida. La primera fase del projecte es va portar a terme fa un any amb la renovació d'aquest mateix punt en sentit Barcelona i la previsió és que la intervenció acabi l'any vinent amb la instal·lació de la darrera capa de rodament al llarg dels prop de nou quilòmetres de via que inclou l'obra, entre els punts quilomètrics 514 i 522,27. La nova fase es concentra entre els punts 518,12 i el 515,11, és a dir, un tram d'uns tres quilòmetres en sentit Lleida. Durant els treballs, el trànsit es concentra al carril contrari, en sentit Barcelona, on s'ha habilitat un carril de circulació per sentit.

Aquesta nova fase d'obres forma part del projecte de millora d'un tram d'uns 9 quilòmetres que preveu la millora del ferm en els dos sentits de circulació de l'A-2, així com en actuacions de rehabilitació estructural que es concentren en les vies laterals i en els ramals d'accés de totes dues calçades. El projecte té un pressupost d'execució de 10,27 milions d'euros.

Les obres iniciades aquest dimarts es situen entre els punts quilomètrics 518,12 i el 515,11, és a dir, un tram d'uns tres quilòmetres de longitud en sentit Lleida on els operaris treballen en la reforma del ferm. La previsió del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible és que aquesta nova fase d'obres s'allargui durant tres setmanes i finalitzin el pròxim dia 19 d'abril.

Al llarg d'aquest temps, els canvis en la circulació en aquest tram en obres es mantindran també els caps de setmana amb l'objectiu d'enllestir les obres en la major brevetat de temps possible.

Així, la nova actuació se suma a les obres executades el mes passat per renovar el ferm en les vies laterals ien els ramals d'accés a l'autovia a l'alçada de Cervera. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat els treballs i ha explicat que l'obra quedarà enllestida amb la darrera capa de rodament, que preveu que es pugui instal·lar l'any vinent.

Fa anys que usuaris i veïns de la comarca reivindiquen la millora de l'A-2 al seu pas per la Segarra. Amb aquesta actuació, quedaran renovats prop de 9 quilòmetres de via, tot i que el projecte no inclou el tram entre Cervera i la Panadella, un dels que està en més mal estat. En aquest sentit, Crespín ha dit que aquest projecte està a "l'espera d'aprovació" per part del Ministeri encara que, de moment, sense data.