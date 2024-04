Una bastida per reobrir els patis de la Universitat

La Generalitat ha instal·lat una bastida de més de vint metres d’altura per reparar el campanar de la Universitat de Cervera arran dels despreniments que va patir el mes de gener passat. Es desconeix quant duraran les obres, si bé l’estructura que envolta la torre permetrà que els estudiants de l’institut Antoni Torroja puguin tornar a utilitzar els patis. Es desconeix si després d’aquests treballs es retirarà la bastida.

Els murs interiors i exteriors de l’històric edifici fa anys que estan coberts de bastides i tanques protectores. Ocupen tot el perímetre de l’immoble, d’una hectàrea de superfície, per evitar danys en cas de despreniments. Aquesta situació ha provocat queixes de la Paeria per l’abandó d’aquest edifici, que dona cabuda al centre d’UNED, l’institut, la biblioteca i l’arxiu comarcal, i que a més és la principal seu de les activitats lúdiques i culturals de la capital de la Segarra.El mes de gener passat, quan es van reprendre les classes de l’institut després de les vacances de Nadal, es van trobar que s’havien desplomat restes d’una de les torres interiors de l’edifici. Després de la inspecció per part de tècnics del departament de Cultura, es va optar pel tancament perimetral dels tres patis. La Paeria de Cervera exigeix a la Generalitat que la titularitat de l’immoble passi a ser del departament de Cultura per garantir-ne la protecció. En l’actualitat és del departament d’Ensenyament.